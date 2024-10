Fai d'Autunno, in Liguria fruibili i gioielli storici

Il ritorno della Barberia Giacalone, gioiello liberty nel centro storico di Genova che riapre dopo il restauro, ma anche la possibilità di scoprire di tre borghi come Tellaro, Castelvecchio di Rocca Barbena e Baiardo, di toccare con mano emergenze storiche come il Teatro Sacco di Savona o il Castello Brown a Portofino, di visitare realtà produttive e di ricerca come l'Istituto Idrografico della Marina a Genova. Sono solo alcuni dei luoghi d'arte, storia e natura, alcuni dei quali solitamente inaccessibili, che apriranno al pubblica sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 per la tredicesima edizione delle Giornate Fai d'Autunno. "Una grande festa di sensibilizzazione al patrimonio artistico, storico, naturale che il nostro paese conserva - spiega Farida Simonetti presidente Fai Liguria - è una grande occasione di partecipazione collettiva è, per il Fai , anche un'occasione di raccolta fondi che servono al mantenimento e alla valorizzazione dei 72 beni che ci sono stati affidati al Fai per la loro conservazione. Tra questi, appunto, si è potuto restaurare e riaprire anche la barberia Giaccalone, che è un vero piccolo gioiello che ridiamo a Genova perché possa ricordare attraverso questo luogo la vita quotidiana di quella zona del centro storico e le tante realtà artigianali che vi si trovavano. Ma ovviamente ci sono anche gli altri beni aperti e soprattutto l'occasioni di vedere luoghi non frequentemente visitabili grazie all'impegno dei gruppi giovani del Fai, dei delegati e, soprattutto, dei volontari che, assieme a i giovani apprenditi 'ciceroni' sono la vera forza del Fai". Ma la riapertura della Barberia è anche occasione di riflessione sulla cittá è sul sei commercio. "È una bottega storia a che si è rinnovata - spiega Paola Bordilli, assessore al commercio del Comune di Genova - che dimostra come questa vocazione commerciale sia patrimonio storico e sociale, dimisrato anche dal fatto che Genova è la città con il maggior numero di botteghe storiche riconosciute a livello.lo nazionale".



