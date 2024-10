Con Maurizio Lastrico il via al Teatro Cavour di Imperia

Sarà Maurizio Lastrico il protagonista dello spettacolo inaugurale del rinato teatro Cavour di Imperia. L'appuntamento è per il 15 dicembre. Il cartellone, presentato stamani e ideato dal direttore artistico Sergio Maifredi con il "Teatro Pubblico Ligure", prevede fino a maggio undici spettacoli serali, un cartellone per le scuole e altre iniziative legate al cinema e alla letteratura.

Si punta sulla varietà delle proposte. Così se ad aprire sarà il popolarissimo attore comico genovese Lastrico con il suo nuovo spettacolo ("Sul lastrico"), spazio sarà riservato anche alla prosa d'autore: il 14 febbraio appuntamento con uno dei maestri della scena europea, Peter Stein a cui si deve la regia di "Crisi di nervi", tre atti unici di Anton Čechov, interprete principale Maddalena Crippa. Per gli appassionati di balletto, il 21 dicembre il Corpo di ballo del Teatro dell'Opera Nazionale Romena di Iasi metterà in scena "Il lago dei cigni". Per il teatro leggero ci saranno "La vedova allegra" (24 gennaio) e "Grease" (22 marzo). Fra gli altri appuntamenti da ricordare "Il vecchio e il mare" (27 febbraio) proposto dall'attore Roberto Alinghieri con l'Ensemble Hemingway, una rilettura del celebre romanzo in una serata fra prosa e musica.

La stagione si concluderà sabato 10 maggio con la prima nazionale di "La buona novella" di Fabrizio de André, una produzione dello stesso Teatro Pubblico Ligure. Il programma per le scuole si articolerà in quattro incontri dedicati a "Zanna Bianca" (26 febbraio) a "Il vecchio e il mare" (28 febbraio) a "Bubbles Revolution" (12 marzo) e a "Esopo opera rock" (8 aprile). Inoltre, grazie alla collaborazione con la Cineteca di Bologna, dal 22 gennaio al 5 marzo si potrà rivedere il grande cinema d'autore di tutti i tempi. In particolare, nel centenario della nascita, dal 29 gennaio al 5 marzo sarà celebrato Marcello Mastroianni con alcune pellicole fondamentali fra le quali "I soliti ignoti" di Mario Monicelli, "La dolce vita" di Federico Fellini, "Divorzio all'italiana" di Pietro Germi, "8 ½" di Federico Fellini. Infine, "Gli incontri nel ridotto", una rassegna a cura di Corrado Bologna che ogni mercoledì fra gennaio e marzo, condurrà il pubblico alla scoperta dei grandi libri e dei grandi autori della letteratura italiana. I percorsi saranno due. Il primo, "Storia segreta dei grandi libri" è composto da cinque appuntamenti riservati a Dante, Petrarca, Boccaccio, Manzoni e Gadda; il secondo con il titolo "Tre scrittori sbocciati a Ponente", prevede un approfondimento su Calvino, Biamonti e Orengo.



