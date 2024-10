Approvato il nuovo regolamento di sicurezza del porto di Genova

La Capitaneria di porto di Genova ha approvato il nuovo regolamento di sicurezza dello scalo che entrerà in vigore dal primo novembre. Sono stati coinvolti nella stesura gli operatori portuali, le associazioni armatoriali e le agenzie marittime.

Il regolamento, che sostituisce quello del 2003, compendia in un testo unico di immediata lettura la quasi totalità delle disposizioni poste a tutela della sicurezza della navigazione.

In particolare vengono accuratamente descritti i bacini di evoluzione dove le grandi navi possono eseguire le manovre, aggiornando le disposizioni tecniche alle dimensioni delle unità che scalano oggi il porto di Genova, più grandi rispetto al passato. Si è anche provveduto a meglio identificare i dati tecnici che, ai sensi delle norme internazionali, le navi devono fornire ai piloti prima di entrare in porto.

Sono state infine meglio precisate alcune disposizioni circa le attività marittime legate alla pesca professionale e sportiva ed al diporto, che si svolgono nel porto o nella rada. Per esempio, sono state ridefinite le aree regolamentate e sono state incrementate alcune prescrizioni di sicurezza per le attività sportive che si svolgono all'interno dei bacini portuali.



