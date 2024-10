Maltempo: allerta gialla in Liguria per piogge e mareggiata

Nelle prossime ore la Liguria torna a essere interessata da tempo perturbato, che porterà ancora precipitazioni diffuse, temporali forti, raffiche di vento sopra i 120 chilometri all'ora e mareggiata intensa. Per questo Arpal ha confermato una allerta gialla per temporali e di tipo idrologico (la più bassa) a partire dalle 15.

Nel pomeriggio "andrà aumentando la possibilità che si verifichino temporali forti e organizzati, ma più isolati, capaci localmente di produrre effetti al suolo puntuali. Dalla serata il fronte perturbato vero e proprio approccerà la Liguria di ponente, dove inizierà a manifestare i suoi effetti anche sotto forma di precipitazioni più diffuse. Durante la notte si sposterà lentamente da ponente verso levante, e ci si attende la formazione di una linea temporalesca in estensione dal mare verso l'interno, capace di superare la soglia del molto forte (50mm/1h)".

La fase più intensa, anche per vento e mare, "dovrebbe essere fra la tarda serata odierna e le prime ore della notte, mentre da giovedì mattina le precipitazioni inizieranno a smettere, ancora a partire dal ponente. Le piogge si esauriranno nella parte centrale di domani. I possibili effetti su un territorio in alcuni punti ormai saturo continueranno nei prossimi giorni anche in assenza di precipitazioni".

Sui crinali più esposti le raffiche da sud potranno superare i 120-140 km/h: proprio la ventilazione meridionale è responsabile della mareggiata in arrivo. Oggi il mare crescerà, per toccare il suo massimo nelle ore notturne.



