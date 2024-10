Il 'bacio' e altre foto in una mostra di Doisneau a Genova

C'è la foto più iconica, "Le baiser de l'Hôtel de Ville", quel "bacio" che lo ha reso famoso ma ci sono sopratutto i giochi dei bambini, nelle strade finalmente libere dalla guerra, i volti dei bistrot della Parigi notturna, i ritratti dei grandi artisti, da Picasso a Simone De Beauvvoire, nella mostra dedicata a Robert Doisneau che si è aperta a Palazzo della Meridiana a Genova. In esposizione 80 scatti che raccontano la fotografia di Doisneau: "Non è solo un bacio, s'il vous plait" come recita il titolo della mostra. "Il fil rouge della mostra è la fotografia umanista - spiega Caterina Viziano, vice presidente amici della Meridiana - quella corrente fotografica nata negli anni 30 in Francia che mette al centro l'uomo e il suo contesto. E l'occhio di Doisneau mostra proprio la libertà dei bambini che giocano per strada, le persone che frequentano i bistrot in una Francia appena uscita dalla guerra". Una raccolta per immagini dell'esperienza della fotografia umanista francese tra gli anni '40 e '60 del Novecento, che molti considerano l'epoca d'oro della fotografia in bianco e nero.



