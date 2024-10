Capitello medievale della Torre di Pisa in mostra a Genova

Uno dei tre capitelli medievali della Torre di Pisa ancora oggi esistenti entrerà a far parte della collezione permanente del Museo di Sant'Agostino a Genova grazie a un lascito testamentario di Alessandro Bruschettini (1939-2021),imprenditore, studioso e collezionista genovese che tra l'altro ha dato vita alla Fondazione Bruschettini per l'Arte Islamica a Asiatica.

In occasione dei lavori di restauro del XIX secolo i capitelli originali furono infatti smontati e sostituiti: ne sopravvivono solo tre, di cui due conservati in Italia, compresa la nuova acquisizione di Sant'Agostino. Databile all'inizio del XIII secolo, può essere attribuito a maestranze connesse a Biduino, principale artefice del Romanico pisano.

Sarà donato al museo genovese, che lo metterà in mostra da venerdì 11 ottobre, proprio nell'anno in cui la torre festeggia gli 850 anni dalla posa della prima pietra e in cui Genova celebra l'anno del Medioevo, l'epoca che vide le due grandi potenze marinare primeggiare nel Mediterraneo e intessere legami, a volte di scontro, ma anche di scambio culturale.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA