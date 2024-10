Torna a Genova il Palio delle Antiche Repubbliche marinare

Domenica 13 ottobre, iI canale di calma di Pra' ospiterà il 69° Palio delle Antiche Repubbliche Marinare. Questo evento è dedicato a celebrare le rivalità e le gesta di quattro delle più illustri repubbliche marinare italiane: Venezia, Amalfi, Pisa e Genova, attuale detentrice del titolo, dopo la vittoria ottenuta a Venezia l'anno scorso. Un aspetto significativo di questa edizione è la partecipazione, all'interno della categoria femminile, di 4 equipaggi completamente composti da donne e non più misti, come avvenne l'anno scorso. Questa inclusione testimonia l'evoluzione e l'apertura del Palio alle eccellenze femminili nel mondo della vela, ampliando l'orizzonte della competizione. Ogni singolo equipaggio è composto da otto vogatori e un timoniere, a bordo di imbarcazioni realizzate in vetroresina, diverse nei colori e nelle splendide polene. L'apertura ufficiale della manifestazione sarà un momento di grande suggestione, con il corteo delle quattro repubbliche che sfileranno, sabato 12 ottobre, attraverso alcune vie del centro città, con un percorso storico che narrerà le gesta e le tradizioni di ciascuna città marinara.

Così come Genova, le altre 3 Repubbliche Marinare hanno scelto temi e figure particolarmente simboliche per il corteo storico: Amalfi rievoca le nozze, avvenute nel 1002 fra Sergio, primogenito del Duca Giovanni I, e Maria figlia del Principe longobardo di Capua e Benevento; Pisa mette in scena una sequenza di figure evocative della propria storia medievale.

Venezia rende onore alla patrizia veneziana Caterina Cornaro che nel 1489 - vedova di Giacomo Lusignano dal quale ha ereditato il regno di Cipro - sbarca in Laguna ed è accolta dal Doge.

"Sono molto felice che, proprio nell'anno in cui siamo Capitale Europea dello Sport, spetti a Genova l'organizzazione della Regata Storia delle Antiche Repubbliche Marinare - ha detto l'assessore allo Sport ed al Turismo del Comune di Genova - Dopo aver vissuto in trasferta due sfide che hanno visto il nostro galeone trionfare, sono sicura che i nostri ragazzi, spinti anche dal calore del pubblico di casa, proveranno a conquistare una nuova vittoria. Accanto a loro anche la squadra femminile pronta a dare battaglia per conquistare il titolo nelle acque amiche del canale di calma di Pra'".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA