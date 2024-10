Tir perde rimorchio in A7, 14 chilometri di coda

È stato riaperto in entrambe le direzioni il tratto della A26 dove ieri sera hanno preso fuoco tre tir. Intanto però si registrano pesanti code in A7, tra Genova Sampierdarena e Busalla, si registrano 14 chilometri di coda per un camion che ha perso il semirimorchio. A chi viaggia verso Milano, Autostrade consiglia di percorrere la A26 Genova Voltri - Gravellona Toce. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.



