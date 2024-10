Salvato migrante intrappolato nel fiume Roya in piena

Un migrante è rimasto intrappolato in una secca del fiume Roya, a Ventimiglia, la cui portata attorno è notevolmente aumentata in seguito alle abbondanti piogge delle ultime ore nella vallata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con i soccorritori del nucleo speleo alpino e fluviale (Saff) e i carabinieri. Il migrante, illeso ma sotto choc è stato trasferito con il verricello e portato sul piano strada. E' probabile che avesse trovato rifugio in qualche anfratto sotto il ponte.



