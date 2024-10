Pensionate fermano consiglio comunale Genova, resistenza passiva

Fuori programma in consiglio comunale a Genova, durante l'ultima seduta prima dello stop per le elezioni regionali. Due cittadine, pensionate genovesi, esponenti dei comitati della rete cittadina, dagli spalti dove si trova il pubblico hanno iniziato a urlare slogan di protesta contro l'amministrazione locale. All'invito della polizia locale di lasciare l'aula, visto che stavano contravvenendo al regolamento del consiglio, hanno deciso di sedersi a terra e di opporre resistenza passiva.

La protesta verteva sulle politiche comunali in tema di ambiente, trasporto pubblico e salute. Il tutto mentre all'ordine del giorno c'era anche un articolo 55, una richiesta di chiarimenti, di Francesca Ghio (Rossoverdi) sul ddl Sicurezza. Gli agenti hanno valutato l'impossibilità di far uscire le due signore, entrambe anziane, con la forza e hanno deciso di provare a mantenere la situazione sotto controllo riportandole al silenzio ogni qual volta alzassero la voce. Il consiglio comunale, tuttavia, è stato più volte sospeso. A un certo punto sembrava che l'impasse potesse essere superata con un colloquio tra le due donne e il sindaco ma poi le contestatrici hanno rifiutato anche questa opzione e sono rimaste, non in silenzio, sugli spalti della sala rossa.



