Parco nazionale Portofino, diffida al Ministero per istituirlo

L'associazione internazionale 'Amici del Monte di Portofino' ha inviato una diffida al Ministero dell'Ambiente a provvedere entro trenta giorni all'istituzione del Parco nazionale di Portofino estesa a undici Comuni: Avegno, Camogli, Chiavari, Cicagna, Coreglia Ligure, Portofino, Rapallo, Recco, Santa Margherita Ligure, Tribogna e Zoagli. La diffida è firmata dall'avvocato Daniele Granara, presidente dell'associazione.

Il documento invita il Ministero "a dare immediata esecuzione alla sentenza del Tar del Lazio nel 2021 e quindi ad adottare le misure di salvaguardia per il territorio del Parco nazionale di Portofino provvisoriamente delineato e, ove ritenuto necessario, a sostituire i componenti del comitato di gestione provvisoria la cui designazione è stata annullata dalla recente sentenza del Tar della Liguria, nonché a dare immediata esecuzione in base alla recente sentenza all'istituzione definitiva del Parco nazionale di Portofino in base agli undici Comuni individuati e confermati".



