Bidello medie abusa di ex allievo, condannato a 4 anni e 2 mesi

E' stato condannato a quattro anni e due mesi il bidello di scuola media arrestato a marzo con l'accusa di avere abusato di un ex allievo di 15 anni. Alla lettura della sentenza, pronunciata dal giudice per l'udienza preliminare Silvia Carpanini, l'uomo ha avuto un malore ed è stato soccorso in aula. Il pubblico ministero Federico Panichi aveva chiesto la condanna a quattro anni e otto mesi.

I fatti risalgono a un anno fa. Il ragazzino era andato a trovare il nonno che abita nello stesso condominio dell'operatore scolastico. Prima di tornare a casa ha bussato alla porta del bidello, per salutarlo come gli stessi genitori gli avevano suggerito di fare. Una forma di gratitudine. Una volta arrivato in casa però, dopo alcuni convenevoli, l'uomo (difeso dall'avvocato Matteo Carpi) avrebbe iniziato a molestarlo e il minore ha respinto le avances. Gli abusi sarebbero continuati all'ingresso e quando il ragazzino ha tentato di andare via l'uomo lo avrebbe molestato e trattenuto per un braccio. A quel punto il 15enne ha provato a scappare ma l'uomo si è piazzato davanti alla porta impedendogli di uscire. Il ragazzino gli ha poi sferrato un calcio ed è riuscito a fuggire.

Arrivato in strada, il ragazzo ha chiamato la mamma. Dopo avere sentito quanto successo, la madre ha avvertito l'avvocato Ilaria Tulino e insieme al legale e al figlio si è recata alla polizia dove ha sporto denuncia. Il bidello ha iniziato un percorso di cura di tipo psicologico e dato un risarcimento di 8 mila euro (cinque mila già versati). Il difensore farà ricorso in appello.



