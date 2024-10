Urso 'costo energia è il vero differenziale da colmare'

"Il vero differenziale competitivo che dobbiamo assolutamente colmare è quello del costo dell'energia". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a Genova a margine dell'inaugurazione della Casa del Made in Italy di Genova. "Per questo siamo d'accordo con il ministro Pichetto, il ministro Giorgetti e gli altri ministri competenti. Il ministro Pichetto ha annunciato che entro fine anno presenterà un quadro legislativo per consentire al nostro Paese di tornare a produrre energia nucleare e per questo è nostra intenzione realizzare in Italia, produrre in Italia con le aziende e le tecnologie anche italiane, gli impianti nucleari di terza generazione avanzata e poi quelli di quarta generazione e infine quando sarà possibile anche quelli con la fusione nucleare - ha aggiunto -. Produrre in Italia per installare dove le imprese lo chiederanno. Parlo di nucleare di terza generazione avanzata, cioè industriale, modulare, componibile che potrà essere realizzato in un luogo e poi installato in un altro paese. Quindi una tecnologia del tutto diversa rispetto a quella su cui si è sviluppato il nucleare. Ma il costo dell'energia è l'unico vero grande differenziale competitivo del nostro Paese con gli altri Paesi europei e con il resto del mondo e noi ben sapendolo lo dobbiamo colmare".





