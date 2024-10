Una piccola finestra per i 'ritardatari'. Con una modifica al regolamento il direttore artistico Carlo Conti, di concerto con la direzione Intrattenimento Prime Time, ha accordato una proroga per l'invio della candidatura al Talent Rai 'Sanremo Giovani'. Il termine per iscriversi è infatti stato posticipato alle 19 del 10 ottobre rispetto alla data precedentemente comunicata dell'8 ottobre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA