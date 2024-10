Porti: Genova, filo spinato sulle navi contro pirati e Houthi

È sempre più frequente vedere ormeggiate nel porto di Genova portacontainer completamente circondate da una recinzione di filo spinato fissata sulle ringhiere delle navi per ostacolare gli attacchi dei ribelli Houthi e dei pirati somali quando sono in navigazione nel Mar Rosso, nel Golfo di Aden e nell'Oceano Indiano.

Oltre a stipulare onerosi contratti d'assicurazione ad hoc alcune compagnie di navigazione sono state costrette a installare a bordo delle vere e proprie postazioni di difesa dotate di cannoni ad acqua anti arrembaggio o hanno ingaggiato contractors per la sicurezza privati per difendere i loro equipaggi con il fiato sospeso in vista della possibile escalation tra Israele e Iran, che rischierebbe di avere anche pesanti conseguenze sui traffici portuali italiani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA