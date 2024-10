"Picchiato da agente in carcere", procura apre inchiesta

La procura di Genova ha aperto un fascicolo per lesioni dopo l'esposto presentato dal garante di Genova dei detenuti che avrebbe saputo dal legale di un detenuto ristretto a Marassi che il suo assistito potrebbe esser stato picchiato da un agente.

Il detenuto, 25 anni, in cella per spaccio, alcuni giorni fa aveva avuto un battibecco con un agente che lo avrebbe spinto con forza dentro la sala colloqui dove lo aspettava l'avvocato Sonia Bova. La legale lo ha rivisto poi alcuni giorni dopo e lo ha trovato con il volto tumefatto. A quel punto il legale ha deciso di rivolgersi al garante Doriano Saracino, che sabato è andato a Marassi a visitare il venticinquenne. Il pubblico ministero Valentina Grosso e l'aggiunto Vittorio Ranieri Miniati, hanno aperto un fascicolo per lesioni. Nei prossimi giorni saranno sentite le parti coinvolte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA