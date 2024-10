Picchia e deruba l'ex compagna, arrestato a Santa Margherita

I carabinieri della stazione di Santa Margherita Ligure (Genova) hanno arrestato un 32enne per estorsione e maltrattamenti in famiglia nei confronti della sua ex compagna 24enne. Secondo le indagini l'uomo ha sottratto denaro alla donna effettuando pagamenti con la sua carta di credito.

Per ottenere le somme di denaro picchiava e minacciava di morte la vittima che non aveva mai sporto denunce in precedenza, ma l'intervento dei carabinieri ha messo fine all'agonia della donna arrestando l'autore del reato che è stato accompagnato presso la casa circondariale di Genova Marassi.



