Piaggio Aero, Urso 'chiuderemo assegnazione in tempi congrui'

"Piaggio Aero è sicuramente una bella sfida, una bella scommessa. Vi sono state una decine di manifestazioni di interesse, tra cui alcune particolarmente significative riguardanti l'intero asset produttivo. Ora i commissari stanno valutando il percorso che porterà poi all'assegnazione di questa importante e significativa azienda italiana per capire quale sia la strada migliore". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell'inaugurazione della Casa del Made in Italy di Genova. Per quanto riguarda i tempi Urso spiega: "pensiamo di concludere in un tempo congruo con la migliore soluzione in campo. Perché non basta chiudere i casi, bisogna chiuderli e bene".



