Maltempo, per allerta rossa nel Tigullio domani scuole chiuse

Il Tigullio si appresta ad affrontare domani l'allerta rossa, il grado più pericoloso per il dissesto idrogeologico. A Sestri Levante dalle 20 di oggi sarà in seduta continua il Comitato Operativo Intercomunale che comprende anche i comuni di Moneglia, Casarza Ligure e Castiglione Chiavarese dove le scuole resteranno chiuse. A Chiavari il massimo grado di allerta sarà seguito dalle 21 dal Coc insediato a Palazzo Bianco, oltre alle scuole chiuse anche divieti per le piste ciclabili e pedonali lungo l' Entella, per i sottopassi verso il mare e divieto di permanenza temporanea nei civici 125 di via Parma, in via Aurelia 74 e nella frazione Case Sparse per pericoli di frane.

Scuole chiuse anche alla Spezia. A Genova e nel genovesato, dove vige l'allerta arancione, le scuole restano aperte.



