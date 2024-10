D'Amico acquista nave cisterna per 34,3 milioni di dollari

D'Amico International Shipping, attraverso la propria controllata operativa d'Amico Tankers, ha esercitato l'opzione d'acquisto sulla nave cisterna Mt High Navigator, costruita a maggio 2018 presso Japan Marine United Corporation, per un importo pari a circa 34,3 milioni di dollari e con consegna stimata tra il primo e il secondo trimestre del 2025.

Ad oggi, la flotta d'Amico International Shipping comprende 33 navi cisterna a doppio scafo, con un'età media relativa alle navi di proprietà e a noleggio a scafo nudo pari a 9 anni.

"Sono lieto di annunciare che d'Amico International Shipping ha acquisito questa nave di eccellente qualità, che abbiamo avuto in time-charter-in sin dalla sua consegna da parte del cantiere navale nel 2018", afferma l'amministratore delegato Carlos Balestra di Mottola. "Questo acquisto - aggiunge - non solo espande la nostra flotta di Mr di proprietà, ma ci consente anche di assicurarci il controllo di una nave moderna ed efficiente ad un prezzo che riteniamo molto vantaggioso, inferiore di circa il 26% rispetto al suo attuale valore di mercato".



