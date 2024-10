Maltempo, allerta gialla domani nel centro levante della Liguria

Allerta gialla per temporali domani dalle 12 nel centro-levante della Liguria. È stata diramata dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (Arpal) che prevede precipitazioni più intense nella giornata di martedì, una tregua umida mercoledì e un nuovo passaggio perturbato giovedì.

Già da lunedì sono attese precipitazioni anche temporalesche, con una convergenza fra venti caldi e umidi da sud-est con venti più freddi e secchi da nord, convergenza che inizia a organizzarsi dalla parte centrale di domani e durerà più di dodici ore.

Le cumulate attese sono già da lunedì sera nel centro-levante ligure più che significative, perciò scatterà l'allerta gialla.

Dalla serata la convergenza si farà più robusta, preludio di temporali forti, organizzati e persistenti nella notte fra lunedì e martedì mattina. Le cumulate attese saranno elevate, con venti meridionali fra moderati e forti lunedì, forti martedì. Arpal comunica che domani saranno effettuate nuove valutazioni per definire meglio lo scenario di martedì, che sarà una giornata di marcato maltempo.



