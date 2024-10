Spezia doma anche la Reggiana con un gol di Pio Esposito

Lo Spezia conquista la quarta vittoria consecutiva in casa battendo per 1-0 la Reggiana al termine di una partita non bella ma agonisticamente molto intensa. La decide Pio Esposito, grande speranza della maglia azzurra arrivato al quarto gol in otto partite a 19 anni compiuti la scorsa estate. L'attaccante di proprietà dell'Inter devia in rete un assist di Colak al 36' dopo un'azione insistita in area scatenata da una girata di Vignali con respinta corta di Bardi. Poche le occasioni limpide da entrambe le parti, duri i contrasti in ogni zona del campo che l'arbitro Bonacina ha qualche difficoltà a contenere. Nella ripresa i cambi portano vigore all'attacco granata con Gondo e Vido, che costruiscono l'azione del possibile pareggio sfruttando uno svarione di Bertola. Il palo ferma la prima conclusione di Vido, la testa di Wisniewski il tentativo di ribattuta in rete di Gondo.

Lo Spezia sale così al secondo posto con 16 punti in classifica e rimane l'unica squadra cadetta imbattuta dopo otto giornate.

Durante la sosta per le nazionali D'Angelo spera di ritrovare Kouda e Aurelio fermi in infermeria e di far raggiungere a Reca e Colak la forma migliore.



