L'Atalanta torna alla vittoria in campionato travolgendo il Genoa per 5-1 a Bergamo. Il match winner è stato Mateo Retegui, a segno tre volte (una su rigore) e capocannoniere di serie A con sette centri. Le altre due reti per i nerazzurri, in una partita quasi a senso unico, sono state segnate da Ederson e De Roon. Solo nel finale, il gol della bandiera, con Ekhator, per i rossoblù, alla terza sconfitta di fila in campionato.



