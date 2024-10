Sequestrati 22,5 kg droga al confine di Ventimiglia

Una partita di 22,5 chilogrammi di hashish è stata sequestrata dalla polizia al casello autostradale di Ventimiglia. Lo stupefacente era stato occultato in un veicolo, in ingresso dalla Francia e con alla guida un romeno. Gli agenti sono stati messi in guardia dall'atteggiamento nervoso del conducente e da un forte odore di stupefacente proveniente dall'abitacolo. In seguito alla successiva perquisizione, occultati in alcuni vani creati al di sotto dei sedili anteriori sono stati scoperti 225 panetti di hashish per un peso lordo complessivo di 22,5 chilogrammi. Per il conducente sono scattate le manette.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA