Maresciallo arrestato, investigatori sentono sottoposti

Iniziate la audizioni come persone informate dei fatti dei carabinieri sottoposti a Davide Oddicini, il comandante della stazione dei carabinieri di Cornigliano arrestato nei giorni scorsi dai colleghi. Il militare è accusato di una serie di reati che vanno dalla corruzione alla concussione, dall'accesso abusivo di atti coperti dal segreto d'ufficio al falso.

I carabinieri del nucleo investigativo, coordinati dal pubblico ministero Gabriella Dotto, stanno sentendo i colleghi per capire come agiva il comandante. Oddicini, assistito dall'avvocato Andrea Testasecca, tra le varie contestazioni ha anche quella di avere falsificato i verbali di arresto di uno straniero. L'uomo, infatti, era stato accusato di rapina impropria sulla base di verbali che, per l'accusa, sarebbero stati "aggiustati" dal comandante. Per capire se vi siano stati altri episodi simili stanno sentendo i colleghi della stazione.

Il comandante, durante l'interrogatorio, si è difeso dicendo di essersi basato sulla testimonianza dei presenti (in quel caso una delle testimoni era la fidanzata). Anche per gli accessi al sistema ha dato una sua spiegazione: la maggior parte erano connessi ad attività di indagine, mentre alcuni li ha fatti perché glielo hanno chiesto alcuni amici. "Ma senza mai prendere soldi o chiedere favori. Una leggerezza".



