Diffonde video intimi della ex che lo ha denunciato, arrestato

Ha spedito foto e video intimi della sua ex al nuovo compagno di lei per vendicarsi visto che lei lo aveva denunciato per stalking. Per questo la polizia ha arrestato un uomo di 30 anni, marocchino. La donna si è presentata giovedì pomeriggio al commissariato Centro a Genova per denunciare il suo ex compagno che l'aveva minacciata di diffondere i video. Mentre la vittima finiva il racconto, l'attuale compagno della ragazza la chiamava per dirle che stava ricevendo dal numero WhatsApp dell'ex numerosi screenshot che la ritraevano in atteggiamenti intimi. Immediatamente gli agenti lo hanno rintracciato sul posto di lavoro trovandolo con in mano un cellulare. Accompagnato in Questura, in un secondo smartphone di sua proprietà sono state trovate le immagini, divulgate poco prima.



