Porti: Spezia, autotrasporto applica sovrapprezzo per i ritardi

A causa dei ritardi nella catena logistica del porto della Spezia le associazioni dell'autotrasporto annunciano l'applicazione di una "congestion fee", una maggiorazione delle tariffe già scongiurata per la prima volta nel 2021, che sarà introdotta "per tutti i viaggi verso il bacino portuale della Spezia attraverso il varco degli Stagnoni".

Le associazioni Anita, Assotir, Cna Fita, Confartigianato Trasporti, Fai e Trasportounito denunciano "frequenti rallentamenti, attese, congestioni, problematiche aggravate dalla già precaria situazione infrastrutturale spezzina e ligure che non consentono la regolare programmazione ed effettuazione dei trasporti, causando enormi disservizi i cui oneri gravano in via esclusiva sulle imprese dell'autotrasporto".

"Con lo strumento si chiede alla comunità degli operatori committenti di compartecipare responsabilmente agli extra costi subiti dalle aziende, garantendo continuità e sostenibilità dei trasporti e servizi alla merce - spiegano le associazioni -. Una posizione che resterà tale fino a quando l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale non adotterà un accordo di programma che disponga un sistema di indennizzo delle attese oltre franchigia dei cicli operativi camionistici, nonché l'adozione di strumenti necessari per garantire l'efficientamento dei flussi".



