Operaio caduto a Genova, Possetti 'nessuno sconto su sicurezza'

"Con profondo rammarico leggiamo del gravissimo infortunio ad un lavoratore nel cantiere Ludoteca del Parco Polcevera, attiguo al cantiere per il futuro Memoriale delle Vittime del Ponte Morandi. Non possiamo e non dobbiamo restare indifferenti agli infortuni sul lavoro. Auguriamo alla persona infortunata una guarigione completa e tanta forza per superare questo momento". Lo scrive in una nota la la presidente del Comitato parenti delle vittime del Ponte Morandi Egle Possetti commentando il grave incidente sul lavoro avvenuto ieri nel cantiere vicino al Parco della Memoria.

"Auspichiamo la massima efficacia per far luce sulla vicenda e il massimo impegno di tutti per la sicurezza in tutti i cantieri - conclude -. Nessuno può farsi e fare degli sconti sulla sicurezza quando le vite umane sono in gioco. E la nostra tragedia ne è la terribile prova".



