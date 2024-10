Nave Italia chiude campagna 2024 dopo aver toccato 9 porti

Si è conclusa alla Spezia la campagna solidale 2024 di Nave Italia, il brigantino a vele di Fondazione Tender to Nave Italia battente bandiera della Marina Militare che offre l'esperienza del mare ai giovani con disabilità e disagio sociale. Ospita speciale Silvia Salis, vicepresidente del Coni, che ha partecipato ad alcune attività insieme ai ragazzi dell'associazione Conto alla Rovescia. "Un'emozione vivere il connubio di sport e socialità, soprattutto quando questa diventa mezzo di inclusione e di sviluppo di attività che possono migliorare la vita di tutti i giorni. Un onore esserne stata parte", ha detto l'ex martellista. Nave Italia ha toccato nove porti durante la campagna "Cambio di rotta". A bordo, in compagnia dell'equipaggio della Marina Militare e dello staff scientifico della Fondazione, ventuno tra associazioni ed enti no profit del terzo settore provenienti da tutta Italia e una dal Sudafrica, per sperimentare i benefici del metodo Nave Italia.



