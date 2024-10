Liguria: Pirondini, Bucci ha troppi amici arrestati o indagati

"La scarsissima linea comunicativa del Sindaco Bucci-Toti è quella di accusare il M5S per le opere che non hanno realizzato loro. Da uno statista del suo calibro mi aspettavo francamente di più. Terzo valico, nodo ferroviario, scolmatore, ospedali in ogni provincia. Niente! In nove anni quelli "del fare" hanno promesso tutto e realizzato niente e in campagna elettorale hanno pure il coraggio di promettere quello che avrebbero già dovuto fare ma su cui evidentemente hanno fallito miseramente". Lo afferma il senatore M5S Luca Pirondini in una nota.

"Il sindaco di Genova mi cita quotidianamente e ogni volta mente spudoratamente ma tutto sommato, mentire, considerate le sue frequentazioni, è il minore dei mali. Per quanto riguarda il Galliera, Bucci fa finta di non ricordare la nostra posizione, che è sempre stata quella di non sacrificare posti letto in favore dell'ennesima speculazione edilizia che invece la destra caldeggia da sempre".

"Infine, ci fa piacere sapere che il Sindaco Bucci-Toti vuole iscriversi al M5S. Dobbiamo però dargli una brutta notizia: per le nostre regole etiche purtroppo non possiamo accettarlo perché frequenta troppa gente arrestata o perché addirittura candida come capolista una persona indagata per voto di scambio. Provi nei partiti che lo sostengono: di solito in quegli ambienti le sue frequentazioni impresentabili fanno curriculum".



