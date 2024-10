Ianua, 40 siti storici per ricordare la Genova del Medioevo

Ci sarà la possibilità di visitare la piccola cella di Sant'Agostino, affiancata alla chiesa di Santa Maria della Cella a San Pier d'Arena, che conserva i più antichi affreschi di tutta la Liguria, San Siro di Struppa splendido esempio del romanico tipico genovese, ma anche l'Archivio di Stato che ospita la mostra "Il cammino di Genova nel Medioevo", la Biblioteca Berio, che esporrà la Bibbia Atlantica, una Bibbia di oltre 10 kg su cui, probabilmente, giuravano i magistrati cittadini nel corso del Medioevo, Santa Maria di Castello, dove poter ammirare i "corali miniati", molti dei quali provenienti dalla perduta chiesa di San Domenico. Sono sono alcuni dei 40 siti storici che saranno aperti a Genova, dal 11 al 13 ottobre, per Ianua, l'evento dedicato alla scoperta del Medioevo che, sotto la guida di divulgatori permetterà di scoprire un periodo storico cruciale per la città anche se non troppo conosciuto. "Questo periodo storico forse è meno conosciuto dai genovesi rispetto al 500 è al grande 600 - spiega il curatore scientifico Antonio Musarra - ma è sul Medioevo che si fondano le fortune della Genova moderna che allarga gli orizzonti, guarda al Mediterraneo come alla propria casa e fondare 'altre Genova fuori patria' come dice l'anonimo genovesi del '200". In campo ci saranno giovani divulgatori e divulgatrici per accompagnare i visitatori nei diversi siti e raccontando e la funzione nella società del medioevo. Un modello analogo a quello dei Rolli che, a vedere i primi numeri, si dimostra vincente. "Nei primi due giorni abbiamo superato le 10 mila prenotazioni - aggiunge Musarra - e oggi, a una settima a dall'evento, sia o già a quindicimila, con una crescita di duemila contatti al giorno. Questo ci fa capire che il modello è giusto, funziona, e può essere applicato anche a un periodo complesso, come quello medievale".



