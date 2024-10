Genova, riapre il campanile della chiesa di Sant'Agostino

C'è anche la riapertura del campanile della Chiesa di Sant'Agostino a Genova, con una vista mozzafiato sui tetti della Genova medievale, tra i punti forti della riqualificazione del Complesso di Sant'Agostino. A spiegarlo, a margine della presentazione di Ianua, il vicesindaco Pietro Piciocchi, che ha fatto il punto sui lavori di recupero del Museo. "C'è un tema di recupero di questo meraviglioso campanile che noi vorremmo rendere accessibile ai cittadini - spiega Piciocchi - da cui si può godere una vista straordinaria sui tetti della nostra città in quello che è stato un luogo insediativo della città di Genova". L'apertura dovrebbe avvenire in concomitanza con la fine dei lavori di restauro del museo, prevista entro il 2027, anche se per la parte espositiva si pensa ad aperture anticipate a lotti. «Stiamo lavorando molto bene con la Soprintendenza per la definizione del progetto - spiega - con un progetto che prevede l'integrazione del Museo di Sant'Agostino con la Loggia di Banchi, creando un polo museale interamente dedicato al Medioevo. Il cronoprogramma prevede il completamento complessivo delle opere entro il 2027 ma i lavori saranno e seguiti a lotti, con aperture parziali in corso d'opera. L'idea è quello di rendere fruibile il 'cantiere di S.

Agostino'. Le coperture finanziarie ci sono, abbiamo circa 15 milioni di euro dal fondi europei che ci permetteranno di concludere i lavori nei tempi previsti".



