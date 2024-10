Eleggibilità Bucci, Cassazione dà ragione a sindaco

Anche la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da alcuni cittadini contro l'eleggibilità del sindaco di Genova Marco Bucci in occasione delle elezioni comunali del 2022. Secondo i ricorrenti Bucci non avrebbe potuto farsi eleggere in quanto, in quella fase, ricopriva anche il ruolo di commissario per la ricostruzione del viadotto Polcevera e questo lo avrebbe favorito in quanto esposizione mediatica. Anche nei due precedenti gradi di giudizio la sentenza era stata favorevole al primo cittadino e anche la procura generale gli aveva dato ragione.



