Carlo Conti, 'i Pink Floyd a Sanremo? Perché non sognare...'

"A Sanremo la reunion dei Pink Floyd? E' perché non sognare?". Risponde così Carlo Conti in videocollegamento il Prix Italia di Torino alla domanda sulle indiscrezioni di stampa che lo vorrebbero al lavoro per riunire sul palco dell'Ariston il mitico gruppo. Il conduttore, grande appassionato di musica, sarebbe stato avvistato al concerto romano di David Gilmoure e poi anche al suo hotel.

Al momento però Carlo Conti è impegnatissimo nella preparazione di "Cento - Un secolo di Servizio Pubblico", evento speciale in onda su Rai1 il 6 ottobre in prima serata, per festeggiare e 100 anni della radio e i 70 della Tv, di cui oggi a Torino c'è stata la conferenza stampa di presentazione.



