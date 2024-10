E' convinto che in Liguria "Marco Bucci stravincerà perché è bravo" il ministro e segretario della Lega Matteo Salvini oggi a Perugia per l'iniziativa "L'Italia del si". "Stravincerà - ha aggiunto - perché il centrodestra è compatto mentre a sinistra se le danno di santa ragione. E anche in Umbria vedo una coalizione a sinistra che sulle grandi opere e le infrastrutture litiga e si divide. Mentre il centrodestra ha le idee assolutamente unitarie".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA