Porto Spezia rileva quote del Comune di Interporto di Parma

L'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale ha ottenuto il via libera dalla Corte dei Conti per l'acquisizione di 1.218.762 azioni ordinarie della società Cepim Interporto di Parma per un onere complessivo è di 582.778 euro. Il sistema portuale spezzino ha rilevato la quota del Comune della Spezia per 525.456 euro, pari al 2,20% del capitale sociale, e dalla locale Camera di commercio Riviere di Liguria per 57.322 euro pari allo 0,24% del capitale sociale.

"L'incremento della partecipazione societaria da parte dell'AdSP nel capitale sociale di Interporto di Parma rappresenta un altro passaggio strategico nel rafforzamento dei rapporti logistici e commerciali tra il porto della Spezia e l'interporto Cepim e nella valorizzazione delle connessioni porto-retroporto, che trovano sull'asse La Spezia-Santo Stefano Magra-Parma il loro naturale sviluppo - ha detto il commissario straordinario Federica Montaresi -. L'aumento delle quote azionarie di AdSP nel Cepim, si unisce alle attività portate avanti insieme alle Regioni Liguria ed Emilia Romagna, per l'istituzione della zona logistica semplificata che abbraccerà i territori emiliani e quelli della provincia della Spezia, permettendo la creazione di nuove opportunità di investimento, crescita economica e occupazione".



