Operaio cade da 10 metri a Genova, gravissimo

Un operaio di circa 35 anni è in gravissime condizioni dopo essere caduto da un ponteggio del cantiere per la costruzione della nuova ludoteca del Parco del Ponte, tra via Argine Polcevera e via Perlasca, a Rivarolo.

L'uomo è precipitato da una altezza di circa 10 metri. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, con l'auto medica, i carabinieri, i vigili del fuoco e gli ispettori della Asl3.

L'operaio è andato in arresto cardiaco ma i medici sono riusciti a rianimarlo e lo hanno portato in codice rosso all'ospedale San Martino.



