Liguria: Orlando, niente promesse su aperture pronto soccorso

"Riaprire i pronto soccorso di Albenga e Cairo Montenotte? Io ho una credibilità, non faccio promesse". Lo ha detto oggi a Savona Andrea Orlando, candidato alla presidenza della Regione Liguria per il centrosinistra, parlando delle recenti affermazioni dell'avversario Marco Bucci che ha annunciato l'intenzione di riaprire i pronto soccorso nei due ospedali, chiusi da anni.

L'annuncio di Bucci ha fatto scalpore anche perché la Regione, durante i due mandati di Giovanni Toti, ha ripetutamente spiegato le ragioni per cui non era possibile, economicamente e tecnicamente, riaprire quei pronto soccorso. Un cambio di prospettiva che Orlando contesta: "Ho costruito la mia credibilità in tanti anni, e nasce dal fatto di non fare promesse che non possono essere mantenute. Voglio lavorare per una sanità più vicina ai cittadini, ma prima dobbiamo riflettere su quali risorse abbiamo a disposizione. La risposta è che questi sono obiettivi che vogliamo raggiungere, ma dobbiamo trovare le risorse per farlo. Chi avanza proposte senza considerare questi aspetti squalifica la politica".



