Liguria: Avs presenta lista, 'al centro gli interessi generali'

A sostenere Andrea Orlando quale candidato per il centrosinistra alla presidenza di Regione Liguria anche Avs, Alleanza Verdi Sinistra, che oggi ha presentato la propria lista, che comprende componenti della Lista Sansa, assieme ai due leader nazionali Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli.

"Ci presentiamo con la volontà non solo di consolidare il risultato straordinario delle europee ma di consolidare e andare oltre ed essere una forza determinante del futuro governo della regione - ha detto Bonelli -. Noi dobbiamo assolutamente costruire questa alternativa alla destra che in questa regione si è contraddistinta per aggressione al territorio tanto da diventare la regione con il più alto consumo di suolo e con una ferocia ideologica sul tema delle aree protette. Con Toti che si è posto in contraddizione anche con i Comuni e oggi il totismo si esprime attraverso la candidatura di Bucci".

"Vogliamo continuare a radicare un progetto politico che sta riscuotendo molto successo nel Paese - ha aggiunto Fratoianni -: siamo la forza politica con le proposte più chiare e con più coraggio. Siamo al fianco di Orlando per restituire un futuro ai liguri che sia fatto di una politica che mette al centro gli interessi generali e non quelli particolari. Basta agli interessi di pochi a discapito degli interessi di tutti.

Vogliamo cambiare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA