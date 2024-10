Picchia la compagna incinta, condannato a oltre 6 anni

Umiliata davanti ai figli piccoli, minacciata di morte ripetutamente per gelosia, presa a schiaffi e costretta a inginocchiarsi per chiedere scusa al compagno aguzzino. Infine il pestaggio mentre era incinta di sei settimane. Per questo un 26enne è stato condannato con rito abbreviato a 6 anni e 8 mesi di carcere dal gip Alberto Lippini in tribunale a Genova.

La vittima, assistita dall'avvocata Nadia Calafato, si era rivolta al centro antiviolenza Mascherona: aveva sporto diverse querele ed era stata collocata in una comunità protetta. Poi aveva deciso di tornare con il compagno, fino allo scorso novembre quando l'uomo l'ha picchiata colpendola con calci sulla pancia dopo averle stretto le mani intorno al collo. E quando lei, preoccupata per la gravidanza in corso, gli ha chiesto di chiamare i soccorsi ha risposto "arrangiati, te la sei cercata".

A quel punto era stato arrestato.



