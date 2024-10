Ministro Locatelli inaugura un centro polivalente ad Alassio

Il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli ha inaugurato oggi pomeriggio ad Alassio (Savona) un nuovo centro polivalente intitolato a Simone Rossi, ex assessore comunale morto a soli 43 anni a causa di una valanga a Monesi nell'imperiese. Alla cerimonia sono intervenuti anche i familiari dell'uomo e il sindaco di Alassio Marco Melgrati. Il centro ospiterà attività di tipo sociale, culturale ed educativo.

"Oggi non è un giorno come gli altri, essere qui è una grande emozione - commenta il ministro -. La forza di questa famiglia ci dimostra come, nonostante la difficile sfida e nonostante il dolore che sono stati chiamati ad affrontare, in una giornata come questa ci sia spazio anche per la speranza di dare una possibilità in più ad altre persone".

Quella di oggi per il ministro era l'ultima tappa savonese di un sopralluogo che ha toccato anche Finale Ligure con la visita al social-bar 'NonUnoMeno', un progetto volto a promuovere l'inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità.





