Mafia, esaurito il bando per i beni confiscati in Liguria

Tutto esaurito il bando della Regione Liguria per riqualificare i beni confiscati alla criminalità organizzata. Si è chiuso con una richiesta di oltre 700 mila euro da parte dei Comuni rispetto a un plafond a disposizione di 600 mila euro.

Sette le amministrazioni civiche che hanno richiesto l'agevolazione regionale a fronte di nove progetti che in caso di completa ammissibilità genereranno investimenti superiori ai 900 mila euro sul territorio ligure.

L'agevolazione regionale è concessa a copertura dell'80% dell'investimento effettuato, 90% se è un piccolo Comune fino a 5 mila abitanti a farne richiesta. Il contributo massimo concedibile a fondo perduto è di 100 mila euro. In caso di due domande presentate dallo stesso ente può raggiungere i 150 mila euro.



