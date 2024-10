Liguria: Per l'Alternativa raccoglie 2mila firme per Rolando

"Con una mobilitazione sul territorio che ha portato a raccogliere in quindici giorni circa 2.000 firme in tutta la Liguria, la lista "Per l'Alternativa", che sostiene Nicola Rolando come Presidente della Regione Liguria, sarà presente in tutte le quattro province. Risultato frutto del lavoro delle organizzazioni che sostengono la lista Potere al Popolo, Partito Comunista Italiano e Partito della Rifondazione Comunista ma anche di tanti singoli simpatizzanti che hanno permesso di raggiungere questo primo traguardo. I banchetti sono stati anche occasione di incontro con tanti cittadini e cittadine, a cui sarà data appunto l'alternativa di un voto ai due poli, centrodestra e centrosinistra, diversi a parole ma uguali nella sostanza, per riportare la sanità, il lavoro, i servizi, l'ambiente, il territorio al centro dell'interesse delle istituzioni". Lo scrive in una nota Per l'Alternativa che dà appuntamento a giovedì 3 ottobre alle ore 11 in piazza De Ferrari per la presentazione di Nicola Rollando e di alcuni candidati.



