Fondazione Ghirotti festeggia 40 anni al Teatro Carlo Felice

"Non siamo arrivati ad un traguardo, siamo ad una tappa, e poi ce ne sono tante altre, in una prospettiva di lavoro di cui non vediamo la fine. È un giro che non ha un traguardo finale e quindi continuiamo in questo nostro lavoro con sempre più entusiasmo, più passione, più dedizione". Il professor Franco Henriquet, fondatore della fondazione Gigi Ghirotti racconta così le prossime sfide della fondazione che da 40 anni offre cure palliative e assistenza domiciliare gratuita a pazienti affetti da patologie oncologiche, SLA, e altre complesse malattie, supportando anche le loro famiglie in momenti di difficoltà.

Oggi, con 190 tra dipendenti e operatori sociosanitari e 250 volontari, la Fondazione fornisce assistenza domiciliare a più di 2.000 pazienti all'anno, che si uniscono ai 500 pazienti degli Hospice di Bolzaneto e Albaro.

Il compleanno speciale verrà celebrato llunedì 7 ottobre al Teatro Carlo Felice con uno spettacolo, dal titolo "40 anni di Cura e Amore", che offrirà momenti di comicità, performance artistiche e musicali, testimonianze ed occasioni di condivisione per raccontare l'esperienza ed il lavoro di questi 40 anni.

Sul palco si alterneranno tra gli altri Luca Bizzarri e Enzo Paci, Andrea Di Marco, i Soggetti Smarriti, gli attori della Baistrocchi, il Coro Monte Cauriol, i Cugini della Corte. Gli allenatori di Genoa e Sampdoria. Una serata che non sarà solo un momento di festa, ma anche un'occasione per sensibilizzare il pubblico sull' importanza delle cure palliative e del supporto a chi affronta malattie severe. È possibile prenotare il proprio posto online facendo una donazione. L'intero ricavato sarà destinato a sostenere le attività di assistenza domiciliare.





