Calcio: Genoa; da oggi rossoblù in ritiro anticipato a Veronello

Saluta Genova in anticipo il Genoa di Alberto Gilardino. I rossoblù, in piena crisi con un solo punto conquistato nelle ultime quattro gare di campionato e l'eliminazione in Coppa Italia ad opera della Sampdoria, hanno deciso infatti di anticipare il ritiro in vista della trasferta di Bergamo prevista per sabato. Dopo l'allenamento di questa mattina e il pranzo collettivo, Pinamonti e compagni sono partiti alla volta del centro sportivo di Bardolino sul lago di Garda, comunemente chiamato Veronello.

Sabato si trasferiranno a Bergamo per la gara contro i nerazzurri dell'ex Gasperini. Il gruppo dovrà fare a meno degli infortunati Frendrup, Badelj, Malinovskyi ed Ekuban e con un Messias monitorato quotidianamente e al lavoro per recuperare da un problema al polpaccio. Da ieri con la squadra si allena anche il centrocampista Melegoni, reintegrato in rosa. Dalla fine del mercato che non aveva visto concretizzarsi alcuna cessione si stava allenando a parte. Intanto il club rossoblù ha comunicato le modalità per ottenere il rimborso dei biglietti acquistati per la sfida tra Genoa e Juventus che sabato scorso si è giocata a porte chiuse dopo gli incidenti del derby di Coppa Italia. Sarà possibile richiedere il rimborso del costo del singolo biglietto.



