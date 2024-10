Intervento dei vigili del fuoco la scorsa notte per l'incendio di un quadro elettrico dentro una cabina della centrale elettrica di ponte Etiopia, nel porto di Genova. Le fiamme hanno causato un vasto blackout tra il porto e Sampierdarena. Il rogo è divampato, per cause ancora da chiarire, intorno alle due del mattino. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato fino alle 7. L'interruzione elettrica è durata per un'ora.





