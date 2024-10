Via alla Genova Jeans week, mostre e percorsi dedicati

Ha aperto i battenti la prima "Jeans week" dove il jeans è il protagonista assoluto per una settimana di mostre, workshop e percorsi dedicati lungo le vie del centro storico in un vero e proprio trail.

L'inaugurazione all'interno della biblioteca universitaria di via Balbi che ospita la mostra "Iconic jeans". "Una delle mostre più importanti-ha spiegato la curatrice Anna Orlando-, che ci fa capire come il jeans sia veramente qualcosa di vicino a noi, che ci appartiene. La "Genova jeans week" è una "storia di storia" e noi abbiamo cercato di unire tutto in un percorso di 3 chilometri con una trentina di tappe. Qui alla biblioteca universitaria nel grande salone abbiamo dato spazio ad una collezione italiana di pezzi rarissimi dove raccontiamo attraverso le immagini come il jeans abbia attraversato i decenni precedenti anche con icone come Marilyn Monroe che indossava i 701 di Levi's Strauss e ne abbiamo un esemplare qui in mostra".

Saranno 25 i workshop, mentre i visitatori potranno seguire le 20 mostre dedicate di cui 7 di expo moda e artigianato, 4 installazioni artistiche sui "cieli" del jeans trail e sul jeans trail, 4 piazzette del jeans trail illuminate by night, 8 installazioni artistiche nei "palazzi dei rolli", 2 infine le iniziative di charity il tutto a fronte di un investimento da parte del Comune di circa 500 mila euro.

"Siamo molto contenti di aver promosso questo evento-ha sottolineato il vicesindaco di Genova Pietro PIciocchi-. È una rassegna che ogni anno si arricchisce di nuovi elementi. Come la statuina del presepe che calza i jeans che mi ha convinto perché dice tutto, perché dice che il jeans è nato nella nostra città ed è un capo per tutte le epoche, presente e futuro e per tutti portafogli. Un patrimonio che la nostra città deve rivendicare.

Jeans week e Genova jeans sono attività di riposizionamento internazionale della nostra città".

La Genova Jeans Week sarà visitabile sino al 6 ottobre prossimo



Riproduzione riservata © Copyright ANSA