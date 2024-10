Premio Tenco a Bennato, Bersani, Locasciulli e Teresa Parodi

Si avvicina l'appuntamento con il Premio Tenco 2024, che dal 17 al 19 ottobre e andrà in scena al Teatro Ariston di Sanremo. Il Premio Tenco, assegnato dal Club Tenco alla carriera, in questa edizione 2024 verrà consegnato a Edoardo Bennato, Samuele Bersani, Mimmo Locasciulli e Teresa Parodi. Il Club Tenco assegnerà anche il Premio Tenco all'Operatore Culturale a Caterina Caselli e il Premio Yorum a Toomaj Salehi, il rapper iraniano condannato a morte per 'corruzione sulla terra' da un tribunale rivoluzionario. A Tullio De Piscopo andrà il Premio 'I Suoni della Canzone'.

Oltre ai Premi Tenco 2024, all'Ariston verranno consegnate anche le Targhe Tenco 2024 a Paolo Benvegnù per il migliore album in assoluto, Diodato per la migliore canzone singola e Simona Molinari per il migliore album di interprete. Targa Tenco anche a Seta per la categoria album in dialetto, Elisa Ridolfi per il migliore album opera prima, oltre ad Alberto Zeppieri per la produzione di 'Sarò Franco - Canzoni inedite di Califano', migliore album a progetto.



