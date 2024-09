Si uccide con farmaci comprati nel dark web, indaga procura

La procura indaga sulla morte di un uomo di 49 anni che si è tolto la vita ingerendo alcune fiale di un farmaco acquistato con ogni probabilità nel dark web. Il pubblico ministero Arianna Ciavattini ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio a carico di ignoti. L'uomo è stato trovato morto dalla mamma con cui viveva a Rapallo. Secondo quanto raccontato dall'anziana, il figlio era depresso da due anni dopo la morte del padre. Da quel momento aveva provato a uccidersi più volte senza riuscirci. Si era anche rivolto all'associazione Luca Coscioni per andare in Svizzera ma le sue richieste erano state respinte, visto che non era un malato grave o terminale. In questi mesi, l'uomo avrebbe iniziato a fare ricerche on line per capire come uccidersi. Il pm ha disposto l'autopsia, che verrà effettuata domani dal professore Francesco Ventura, oltre al sequestro delle fiale e dei dispositivi elettronici dell'uomo. I campioni biologici verranno poi spediti dall'obitorio dell'ospedale San Martino al dipartimento di Medicina legale di Pavia dove verranno analizzati per risalire al tipo di sostanza usata. I reperti saranno comparati con i residui trovati dentro una delle fiale.

Il sospetto dei carabinieri è che l'uomo possa avere acquistato le fiale nel dark web visto che non avevano etichetta e quindi difficilmente tracciabili. Non è, tra l'altro, la prima volta che a Genova si registrano casi di suicidi con farmaci acquistati nel darknet: in procura le forze dell'ordine ne hanno segnalati almeno quattro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA