Diga Genova: Bucci, fine lavori previsto a novembre 2026

"Il fine lavori per la nuova diga del porto di Genova è sempre previsto a novembre del 2026, finendo a novembre 2026 tutti e due i lotti del progetto noi anticiperemo di circa quattro anni la realizzazione dell'opera".

Lo ribadisce il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Liguria, sindaco di Genova e commissario per la diga Marco Bucci a Genova a margine di un incontro elettorale. "La diga è un grande progetto, se poi non saranno quattro anni d'anticipo ma tre anni e mezzo il risultato sarà buono lo stesso, anzi", aggiunge.



